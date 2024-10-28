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Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
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Türkiye'ye sakal ektirmeye gelen 24 yaşındaki Fransız öğrenci Mathieu Vigier Latour, operasyonun başarısız olmasının ardından depresyona girdi. Latour, operasyondan 3 ay sonra intihar ederek canına kıyarken, ameliyatı bir doktorun değil emlakçının yaptığı iddia edildi.

Türkiye'ye gelerek sakal ektiren 24 yaşındaki Fransız Mathieu Vigier Latour, operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından girdiği depresyondan çıkamayarak intihar etti. Klinikte sakal ekim operasyonunu yapan kişinin de doktor değil emlakçı olduğu iddia edildi.

Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

TÜRKİYE'DE SAKAL EKTİRDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki öğrenci Mathieu Vigier Latour, İsranbul'da bir klinikte sakal ektirdi. Operasyonun ardından yüzünde ciddi bir şişlik fark eden genç, sakalları da istediği gibi çıkmayınca depresyona girdi. Travmayı bir türlü atlatamayan Latour, operasyondan 3 ay sonra intihar etti.

Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

OPERASYONU DOKTOR DEĞİL EMLAKÇI YAPMIŞ

Kliniğin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu öğrenilirken, skandal bir iddia ortaya atıldı. Sakal ekim operasyonunu uzman bir cerrahın değil, bir emlakçının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Ameliyat Türkiye 3-sayfa Eğitim Sağlık Yaşam Dünya

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