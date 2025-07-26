Türkiye-Bulgaristan Sınırındaki Orman Yangını Tedirginlik Yarattı

Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın Edirne'de tedirginlik oluşturdu. Yangının herhangi bir yayılma durumuna karşı Edirne'deki itfaiye ekiplerinin de teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Bulgaristan'ın Yambol kentine bağlı Lesovo bölgesinde çıkan büyük orman yangını, Türkiye sınırına kadar ulaştı. Türkiye'ye sadece birkaç kilometre mesafede çıkan yangının dumanları, Edirne'nin merkezden ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan net şekilde görüldü.

Sınır hattına oldukça yakın noktada yükselen alevler, Edirne'de yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Hamzabeyli çevresinde dumanın etkisiyle görüş mesafesinin azaldığı bildirildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Bulgaristan'daki ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yetkililer, yangının Türkiye tarafına sıçrama riskinin şu an için bulunmadığını belirtti. Yangının herhangi bir yayılma durumuna karşı Edirne'deki itfaiye ekiplerinin de teyakkuzda olduğu öğrenildi. - EDİRNE