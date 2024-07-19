Türkiye, Bulgaristan'daki yangın afetine destek veriyor

Türkiye, Bulgaristan'daki yangın afetine karşı söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli'nden Bulgaristan'a gitti.

Kırklareli Valiliği tarafından, Bulgaristan'a 40 kişilik ekiple birlikte 3 pikap, 15 nakliye aracı, 4 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 2 greyder ve dozer gönderildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde komşu ülkeye destek ve yardım sağlanması çabalarının devam edeceği belirtildi. Edirne'de de helikopter ve uçakların da hazır bekletildiği öğrenildi. - KIRKLARELİ