Türkeli'de Kaçak Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşa Dağıtıldı

Türkeli'de Kaçak Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşa Dağıtıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında yapılan denetimlerde, yasa dışı olarak avlanan 363 adet kalkan balığı ele geçirildi. Bu balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı. Kaçak avcılık yapan tekne sahibine para cezası uygulandı.

Türkeli'de kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında yasa dışı avlandığı belirlenen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak su ürünleri avcılığına karşı sürdürülen denetimler kapsamında, Türkeli açıklarında faaliyet gösteren bir balıkçı teknesi kontrol edildi. Yapılan denetimde, yasal avlanma kurallarına aykırı şekilde avlanmış 363 adet kalkan balığı tespit edilerek tekneye el konuldu.

El konulan balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Öte yandan, kaçak avcılık yaptığı belirlenen tekne sahibine idari para cezası uygulandı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunması adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşlardan da duyarlı olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - 3.Sayfa
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