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Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında

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Türk sinemasının efsane isimlerinden 82 yaşındaki Şevket Altuğ, Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı. Şevket Altuğ'un son hali görenleri şaşırttı.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, vefat etti.

"YARIM ASIRLIK EŞİMİ KAYBETTİM"

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan acı haberi paylaştı. Ahmet Gülhan paylaşımında, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi. Hatice Gülümser Gülhan, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEVKET ALTUĞ DA CENAZEYE KATILDI

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.

İşte Şevket Altuğ'un son hali...

Türk Sinemasının Efsane İsmi Şevket Altuğ, Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Ortaya Çıktı

Türk Sinemasının Efsane İsmi Şevket Altuğ, Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Ortaya Çıktı

Türk Sinemasının Efsane İsmi Şevket Altuğ, Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Ortaya Çıktı

Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunda şaşıracak bir şey yok hiç kimse olduğu gibi kalmıyor zamanla ihtiyarlayıp pörsüyoruz benim anlamadığım benim gibi hatta benden yaşlı pörsümüş diplomaları olsa bile aklı melekeleri sorgulanacak yaşa gelmiş insanların ülke devlet yönettiğini en kötüsü bunu yaparken tüm yetkileri ellerinde tuttuklarını görüyoruz çok şükür biz o yönden şanslıyız başımızda tarafsız genç dinamik adaletli halkına saygılı kul millet yetim hakkı yemeyen yedirmeyen ekonomiden anlayan muhteşem bir liderimiz var

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Sizin haberler tuik gibi adam belli 82 zaten,Tuik erkeklerde ortalama yaş 80 kadınlarda 85 yaş demişti hey yavrum yalana bak yalana kuyruklu birde

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Arkadaslar, gercekten 82 gostermiyor, 70 gibi gorunuyor ama 80 li yas gibi gorunmuyor. kendisine kocaman bir Maasallah kusak takiyoruz, sunnet kusagi...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hiç göstermiyor gören 18 sanacak hayret

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