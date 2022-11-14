Türk bayraklarıyla donatılan İstiklal Caddesi böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Türk bayraklarıyla donatılan İstiklal Caddesi böyle görüntülendi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından bölge Türk bayrakları ile donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan İstiklal Caddesi böyle görüntülendi İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından bölge Türk bayrakları ile donatıldı. Kırmızı beyaza boyanan cadde dron ile görüntülendi. İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi İstanbul Beyoğlu 3. Sayfa Genel Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Türk bayraklarıyla donatılan İstiklal Caddesi böyle görüntülendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.