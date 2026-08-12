Haberler

Türk Bayrağını Yakan Kadın Yakalandı

Türk Bayrağını Yakan Kadın Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen 31 yaşındaki A.A., güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de sabaha karşı bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheli kadının Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, sabah saat 04.45 sıralarında Menteşe merkezde, tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı çevrede kimsenin bulunmadığı sırada kaldırımda yürüyen kadın, iş yerinin önünde duvara asılı Türk bayrağının yanına gelerek, çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermek istedi.

Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen 31 yaşındaki kadının A.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan A.A., işlemleri yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu