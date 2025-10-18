Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğenen şahıs gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, milli değerlere saygısızlığı affetmedi.

TÜRK BAYRAĞINA SAYGISIZLIĞA GÖZALTI

Genel Komutanlık'tan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında Jandarma Er üniformasıyla video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan bir paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahsın, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı duyuruldu.

TERHİS OLDUKTAN SONRA BEĞENMİŞ

Siber Daire Başkanlığınca yapılan incelemede, D.A.'nın Ankara İl Jandarma Komutanlığında askerlik hizmetini yürüttüğü ve 10 Ekim 2025'te terhis olduğu, söz konusu paylaşımı ise terhisinin ardından 17 Ekim 2025'te beğendiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞ

D.A.'nın askerlik görevi süresince yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 6 gün hizmetten men cezası aldığı ve askerlik süresinin uzatıldığı bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, "Milli değerlere saygısızlığa asla müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sosyal medya mecralarında, Jandarma Er üniforması ile video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahıs Muş ilinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Siber Daire Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde; J.Er olarak askerlik hizmetini yaptığı Ankara İl J.K.lığından 10 Ekim 2025 tarihinde terhis olduğu, Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı terhis olmasının ardından 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, şahsın askerlik yaptığı esnada başka sosyal medya paylaşımları yapması sebebiyle 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu 19. Madde gereğince; 6 gün hizmetten men cezası almış ve yükümlünün askerlik süresi uzatılmıştır."