Türk asıllı televizyon yıldızı, Ekin-Su Cülcüloğlu, BAFTA töreninden kovuldu

Love Island yıldızı Ekin-Su Cülcüloğlu, ödül töreninin ardından düzenlenen resmi BAFTA after-partisinden kovulduğu için büyük utanç yaşadı.

30 yaşındaki ünlü, Londra'daki televizyon ödülleri törenine programın sponsoru P&O Cruises tarafından davet edilmişti. Ancak önemli bir ayrıntı vardı: Ekin-Su, törenden sonraki özel yemeğe ve partiye davet edilmemişti.

Bu durum onu durdurmadı ve şansını deneyerek lüks yemeğe gizlice girmeye çalıştı. Damian Lewis, David Tennant ve James Corden gibi büyük ünlüler yemeklerini yerken, Ekin-Su mekanda oturacak yeri olmadan dolaşmak zorunda kaldı.

Bir görgü tanığı şöyle anlattı: "Ekin-Su, gerçek yıldızlar oturmuş yemek yerken amaçsızca dolaşıyordu. Gerçekten üzücü bir manzaraydı. Kalabalığa karışmaya çalıştı, ancak güvenlik ekibi onu fark etti ve ayrılmasını istedi. Çok utanç vericiydi."

Ekin-Su'ya yakın kaynaklar, aslında çıkış yolunu bulmaya çalıştığını iddia ediyor. Temsilcileri, kendisinin resmi BAFTA yemeğine davet edilmediğini doğruladı.

Bu olay, sevgilisi Curtis Pritchard olmadan ödül törenine tek başına katılmasıyla ayrılık söylentilerine de yol açtı. Ekin-Su beyaz pullu bir elbiseyle kırmızı halıda yürürken, hayranları Curtis'in yokluğunu hemen fark etti.

İlginç bir şekilde, Curtis'in de aynı gün Londra'da olduğu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılıyordu. Tower Bridge'den bir video paylaştığı görüldü.

Ayrıca, MailOnline'ın geçen hafta yaptığı bir habere göre, Ekin-Su Love Island All Stars'a katılmadan önce Georges adlı başka biriyle 10 aylık bir ilişki yaşıyormuş. Georges, Ekin-Su'nun ona ihanet ettiğini ve kendilerinin gelecek planları yaptığını iddia ediyor. Ekin-Su ise bu iddialara TikTok üzerinden "Takıntılı gösteriyor" yazarak cevap verdi.

Çift, Love Island All Stars'ın finaline kadar ulaşmıştı, ancak görünüşe göre ilişkileri pek de sorunsuz ilerlemiyordu.