Şişli'den, Beşiktaş'a gitmek için 2 katı para istedi! Olay çıkınca böyle yakalandı

Libyalı turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksici bekçilere yakalandı. Taksiciye ceza yazılırken, araç da bağlanarak belediye ruhsatı iptal edildi. Turist, "Şişli'den Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istedi" derken, taksi sürücüsü turist kadın ile Türkçe konuşarak olayın anlatıldığı gibi olmadığını iddia etti.

İstanbul Şişli'de Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı. Bölgede devriye gezen gece bekçileri, taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı.

LİBYALI TURİST: ÇOK PAHALI DEDİM

Turist kadın, taksicinin kendisinden Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi. Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, "Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim" dedi.

OTURDUM ÇAY İÇİYORDUM

Trafik ekiplerinin işlem yapacağını öğrenen taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil döktü. Olayın, turistin anlattığı gibi olmadığını söyleyen taksici, "Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da 'Beşiktaş' dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana 'Buyur gel' dedim.

TAKSİCİ: PAZARLIK YAPMADIM

O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, 'Pazarlık mı yapıyorsun?' dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş'a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Şurada yolcuyu alıp gideceğim" diye konuştu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Trafik Polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı.