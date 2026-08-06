Konyaaltı'nda hırsızlık: Telefon takibiyle yakalandı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren yabancı turistlerin çanta ve cep telefonlarını çalan şahıs, polisin çalınan telefon üzerindeki GPRS destekli konum takip sistemi ile yakalandı. Polisin eşyalarını teslim ettiği Rus aile, ekiplere Türkçe olarak teşekkür etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün sabah Beach Park içerisindeki Turizm Polis Noktası'na gelen Rus uyruklu turist, denize girdiği sırada cep telefonunun çalındığını bildirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü sırada aynı bölgede Rus uyruklu bir aile, yine aynı şekilde denizde oldukları sırada kişisel eşyalarının yanı sıra cep telefonları ve bir miktar dövizlerinin çalındığını bildirdi. Çalışmalarını genişleten ekipler, Rus turistlerin cep telefonlarında bulunan "İphone'umu Bul" uygulaması üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etmeye başladı. Cep telefonlarının en son Güvenlik Mahallesi civarında sinyal verdiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Cep telefonlarının geniş bir alanda sinyal vermesi nedeniyle Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler mahalleyi çembere alarak, zanlıyı aramaya başladı. Ekipler, eşkale uyan ve şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsı Derya Caddesi üzerinde durdurdu. Şahsın üzerinde ve yanında bulunan çantada yapılan aramada turistlere ait olduğu belirlenen 3 adet cep telefonu, yaklaşık 7 bin TL nakit para ve kişisel eşyalar bulundu. Bülent K. isimli şüphelinin turistlerin çantalarını çaldıktan sonra cüzdan içerisinde bulunan parayı döviz bürosuna giderek bozdurduğu öğrenildi.

Ekiplere teşekkür ettiler

Çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan Bülent K. işlemleri için polis merkezine götürülürken, çanta ve içerisinde bulunan kişisel eşyalar cep telefonları ile birlikte Konyaaltı Beach Park'ta bulunan Turizm Polis Noktası'na götürülerek, Rus aileye teslim edildi. Çanta içerisinde bulunan eşyaları tek tek kontrol eden Rus ailenin mutluğu gözlerinden okunurken, hırsızı yakalayarak eşyalarına kavuşmalarını sağlayan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Grup Amiri ve Büro Amiri'ne Türkçe olarak "teşekkür" etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı