Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Cemal Gürefe'nin Ölü Bulunması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Gürefe'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İtfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe'nin cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA