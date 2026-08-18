Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda 80,83 gram metamfetamin, sentetik ecza, 135 bin 155 TL nakit para, ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının tutuklandığı açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ara yakalamada metamfetamin ele geçirildi

14 Ağustos 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamada 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Soruşturmanın devamında uyuşturucu madde temin ettikleri ve birlikte hareket ederek uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.

Evlerden uyuşturucu ve silah çıktı

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet sentetik ecza, 4 parça halinde toplam 80,83 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 155 TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı