Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonları: 35 Gözaltı, 8 Tutuklama

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 17 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 35 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli adli kontrole serbest kaldı, 8 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 1.215 gram Skunk, 3 gram metamfetamin, 19.970 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA