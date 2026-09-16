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Turgutlu’da traktörün işçi taşıyan kasası devrildi: 4 yaralı

Turgutlu’da traktörün işçi taşıyan kasası devrildi: 4 yaralı
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, işçileri taşıyan traktörün kasası devrildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçileri taşıyan traktörün kasası devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Turgutlu'ya bağlı Urganlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki traktörün avare demirinin kırılması sonucu, işçilerin bulunduğu kasa yan devrildi.

Kazada traktördeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte tarım alanlarında traktörlerle işçi taşımacılığının arttığı belirtilirken, yetkililer özellikle traktör kasalarında ve yük üzerinde işçi taşınmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililer, tarımsal faaliyetler sırasında trafik ve taşıma kurallarına uyulması, işçilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda üreticileri uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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