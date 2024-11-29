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Turgutlu'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Turgutlu'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkamaz' kampanyası gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen seminerde kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve "Kadına El Kalkamaz" gibi konularda bilgiler verildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi'nde önemli bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve "Kadına El Kalkamaz" gibi kritik konularda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

28 Kasım günü Saat 13.30 ile 15.00 arasında gerçekleştirilen eğitim seminerine, üniversitenin öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı. Etkinlikte, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından katılımcılara, kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri, şiddet mağdurlarının hakları ve devletin sunduğu destekler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde özellikle, şiddet mağdurlarının başvurabileceği KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. KADES uygulamasının, şiddet gören kadınların acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım alabilmesi için nasıl kullanılacağına dair detaylı açıklamalar yapıldı. Ayrıca, "Kadına El Kalkamaz" kampanyasının önemi ve şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Etkinlikte 135 kişiye broşür dağıtıldı. Broşürlerde, şiddet mağdurlarının başvurabileceği resmi merciler, KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanılması ile ilgili bilgiler yer aldı. Katılımcılara, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için toplumda farkındalık oluşturmanın, erken müdahale ve eğitimle mümkün olacağı mesajı verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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