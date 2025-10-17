Haberler

Turgutlu'da 1 buçuk yıl önceki yangında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Turgutlu'da 1 buçuk yıl önceki yangında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 buçuk yıl önce bir binada çıkan yangında ağır yaralanan Hatice Kübra Kaplan, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Yangın, 7 Mayıs 2024 günü sabah saatlerinde Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Numara 28'de bulunan 3 katlı bir binada meydana gelmiş, çıkan alevlerde 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. 2'nci katta bulunan 22 yaşındaki Hatice Kübra Kaplan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Kaplan hayatını kaybetti.

Kaplan'ın cenazesi bugün Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıbey Mahalle Kabristanı'nda toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
