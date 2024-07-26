Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda taş isabet eden vatandaş ölümden döndü

Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolunda seyir halindeyken aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü. Daha önce de aynı yolda özel bir araca kayanın isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti.

İzmir'den Munzur Kültür ve Doğa Festivaline katılmak için memleketine gelen Orhan Yıldız, Tunceli- Pülümür kara yolunda seyir halindeyken aracına taş isabet etti. Olay esnasında soğukkanlı davranan Yıldız ölümden döndü. Ön cama isabet eden taş nedeniyle kısa süreli şok yaşadığını belirten Yıldız, "O şokla neredeyse yoldan çıkacaktım. Son anda soğukkanlılığımı koruyarak aracı toparlayabildim. Taşın aracıma isabet ettiği yer daha önce 2 gencin öldüğü bölge. Bu yoldan her gün yüzlerce araç geçiyor. Yetkililerin başkaca ölümler ve yaralanmalar yaşanmaması için bir an önce önlem alması gerekiyor" dedi.

Aynı bölgede 6 Temmuz'da yine bir araca kaya parçası isabet etmiş, olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. - TUNCELİ