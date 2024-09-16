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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi ve olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16: 44'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pülümür tunceli 3-sayfa Deprem Dünya

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