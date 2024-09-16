Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16: 44'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - TUNCELİ