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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Pülümür'de annelere narkotik semineri düzenledi

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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Pülümür'de annelere narkotik semineri düzenledi Haber Videosunu İzle
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Pülümür'de annelere narkotik semineri düzenledi
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Pülümür'de uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek için 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenledi. Seminerde annelerin çocuklarındaki davranış değişimini fark etmesi ve risklere karşı bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pülümür ilçesinde vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri gerçekleştirildi. Seminerde, annelerin çocuklarının davranışlarındaki değişimleri fark etmesinin ve muhtemel risklere karşı bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede ailelerin farkındalığının artırılmasının hedeflendiği programda, annelerin uyuşturucuyla mücadelede üstlendiği role dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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