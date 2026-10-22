Tunceli Emniyet Müdürlüğü Pülümür'de annelere narkotik semineri düzenledi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pülümür ilçesinde vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri gerçekleştirildi. Seminerde, annelerin çocuklarının davranışlarındaki değişimleri fark etmesinin ve muhtemel risklere karşı bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede ailelerin farkındalığının artırılmasının hedeflendiği programda, annelerin uyuşturucuyla mücadelede üstlendiği role dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı