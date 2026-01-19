Haberler

Yaşı küçük çocuklara alkol satan şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Güncelleme:
Tunceli'de, yaşı küçük çocuklara alkol satan büfe sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Bir çocuk parkta alkol alırken rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ekipler, çocukların alkolü bir büfeden temin ettiklerini belirlemesi üzerine büfe sahibini tespit etti.

Tunceli'de yaşı küçük çocuklara alkol satan büfe sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün hastane polisi tarafından yaşı küçük bir çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bir parkta alkol aldıkları sırada rahatsızlanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği bildirildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Mağdur çocuk ve arkadaşlarının beyanlarında alkolü bir büfeden temin ettiklerini ifade etmeleri üzerine söz konusu büfe işletmecisi tespit edildi. Büfe işletmecisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesi kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
