Tunceli'de yamaçtan kopan taş ve toprak kütlesi yola düştü

Tunceli-Ovacık kara yolunda, yağışların etkili olmasıyla birlikte yumuşayan yamaçlardan kopan toprak ve taş parçaları yola düşerken o anlar kameralara yansıdı.

Tunceli'de karların erimeye başlaması ve son zamanlarda etkili olan yağışlar, toprağın doyması ve yumuşamasına neden oldu. Bu durumu kara yolu üzerindeki dik yamaçlarda toprak kaymalarını tetikledi. Bugün öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık kara yolunun Miskisağ mevkii üzerinde meydana gelen olayda, yamaçtaki taş ve toprak kütlesi hareketlenerek adeta bir sel gibi kara yoluna aktı. Heyelan anında yolda bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, irili ufaklı taş kütlelerinin yamaçtan hızla inerek yolun bir kısmını kapattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri ve kara yolları personeli sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından yolda kontrollü geçiş sağlanırken, kara yolları ekipleri iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına başladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı