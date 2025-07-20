Tunceli'de Tünelde Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Tunceli'de Tünelde Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunda tünelde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu 8. tünelde, 23 AES 260 plakalı otomobil ile 34 LYE 717 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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