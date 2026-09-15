Tunceli’de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda firari hükümlü yakalandı

Tunceli'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda, hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen şahıs yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14 Eylül 2026 tarihinde sabah saatlerinde "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen C.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı gün gece saatlerinde KOM, Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat timleri ve insansız hava araçlarının katılımıyla müşterek saha ve analiz çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. S. ile şahsın kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen T. G., kırsal bölgede kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı