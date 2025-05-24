Tunceli'de Ot Toplarken Yüksekten Düşen Çiftin Yardımına Jandarma Koştu

Tunceli'de Ot Toplarken Yüksekten Düşen Çiftin Yardımına Jandarma Koştu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ot toplamaya giden bir çift, yollarını kaybederek yüksekten düştü. Jandarma ekipleri, yaralı çiftin yardımına hızla yetişti ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ot toplamaya giden ve yollarını kaybeden çiftten biri yüksekten düşerek yaralandı. Çiftin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbent köyünde ot toplamaya çıkan çiftin yollarını kaybettikleri ve eşlerden birinin 5-6 metre yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı. Yaralı E.D. ve eşi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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