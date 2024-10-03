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Tunceli'de Meşrubat Yüklü Tırın Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı

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Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda seyir halindeyken devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre karayolunda seyir halinde olan 09 JZ 374 plakalı meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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