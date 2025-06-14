Tunceli'de Kaza: Kafa Kafaya Çarpışma Sonucu 6 Yaralı

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Tunceli-Pertek karayolunda meydana gelen korkunç kazada iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda biri ağır 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de korkunç kaza: biri ağır 6 yaralı

TUNCELİ - Tunceli- Pertek karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pertek Karayolu Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir araçta sıkışma yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir otomobilin hurdaya döndüğü ve biri ağır 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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