Tunceli'de Kaybolan 2 Şahıs 12 Saat Sonra Bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaybolan 2 şahıs, ekipler tarafından yapılan 12 saatlik çalışma sonucunda bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün saat 19.12'de Buyar Gölü'ne gitmek üzere yola çıkan iki vatandaştan haber alınamaması üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın alınmasının ardından ekipler tarafından bölgeye yönelik geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, yaklaşık 12 saat süren yoğun ve titiz bir müdahale ile sonuç verdi.

Yapılan aramalar sonucunda, Bingöl'den gelen ve bölgede mahsur kaldığı belirlenen iki vatandaş, sağlıklı bir şekilde bulunarak ilçeye getirildi. Olayın ardından herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığı tespit edilen şahıslar, kontrol amaçlı sağlık birimlerine yönlendirildi. - TUNCELİ