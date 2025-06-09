Tunceli'de Kaybolan 2 Şahıs 12 Saat Sonra Bulundu

Tunceli'de Kaybolan 2 Şahıs 12 Saat Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaybolan iki vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin 12 saat süren arama çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde teslim alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaybolan 2 şahıs, ekipler tarafından yapılan 12 saatlik çalışma sonucunda bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün saat 19.12'de Buyar Gölü'ne gitmek üzere yola çıkan iki vatandaştan haber alınamaması üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın alınmasının ardından ekipler tarafından bölgeye yönelik geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, yaklaşık 12 saat süren yoğun ve titiz bir müdahale ile sonuç verdi.

Yapılan aramalar sonucunda, Bingöl'den gelen ve bölgede mahsur kaldığı belirlenen iki vatandaş, sağlıklı bir şekilde bulunarak ilçeye getirildi. Olayın ardından herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığı tespit edilen şahıslar, kontrol amaçlı sağlık birimlerine yönlendirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku

Yüzü değişti, sistem tanımadı! Havalimanında kimlik krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.