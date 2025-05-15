Tunceli'de Kamyonun Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Yaralı

Tunceli'de Kamyonun Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Yaralı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Pertek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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