Tunceli'de Kamyonun Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Yaralı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada, 1 kişi yaralandı.
Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Pertek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa