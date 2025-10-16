Haberler

Tunceli'de İlk Kadın Asayiş Şube Müdürü Atandı

Tunceli'de İlk Kadın Asayiş Şube Müdürü Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevine Lale Semalettinkaraibleroğlu atandı. Valinin imzasıyla yapılan atama, Tunceli'de bir kadın yöneticinin ilk kez bu göreve getirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevine Lale Semalettinkaraibleroğlu atandı.

Vali Şefik Aygöl'ün imzasıyla 14 Ekim'de yapılan Emniyet Müdürlüğü atamalarıyla Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ilk kez bir kadın müdür görevlendirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevine atanan Lale Semalettinkaraibleroğlu, göreve başlamasının ardından personelle bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erzurum, Antalya ve Ankara gibi büyük illerde asayiş birimlerinde uzun yıllar görev yapmış olan Semalettinkaraibleroğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte kentte suç ve suçlularla mücadelede daha etkin ve kararlı adımların atılması hedefleniyor.

Asayiş Şube Müdürü Lale Semalettinkaraibleroğlu, kentte huzur ve güven ortamının daha da güçlendirilmesi için ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirterek, "Kadın elinin değdiği her yerde olduğu gibi biz de görevimizi azim, kararlılık ve vicdanla yapacağız" dedi.

Vali Şefik Aygöl ise Asayiş Şube Müdürlüğü görevine bir kadın yöneticinin atanmasının yalnızca bir idari değişiklik olmadığını, aynı zamanda toplumda kadının gücünü ve kararlılığını yansıtan önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Kadın yöneticilerin her alanda olduğu gibi emniyet teşkilatında da azimleri, disiplini ve fedakarlıklarıyla ön plana çıktıklarını belirten Vali Aygöl, "Asayiş gibi zorlu ve sorumluluğu yüksek bir birimde bir kadın yöneticimizin görev alması, hem emniyet teşkilatımız hem de ilimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Kadınlarımızın yöneticilik pozisyonlarında daha fazla yer alması, devletimizin vizyonunun ve güvenlik hizmetlerinde fırsat eşitliğine verdiği önemin en güzel göstergesidir" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.