Tunceli'de İlk Kadın Asayiş Şube Müdürü Atandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevine Lale Semalettinkaraibleroğlu atandı.

Vali Şefik Aygöl'ün imzasıyla 14 Ekim'de yapılan Emniyet Müdürlüğü atamalarıyla Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ilk kez bir kadın müdür görevlendirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevine atanan Lale Semalettinkaraibleroğlu, göreve başlamasının ardından personelle bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erzurum, Antalya ve Ankara gibi büyük illerde asayiş birimlerinde uzun yıllar görev yapmış olan Semalettinkaraibleroğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte kentte suç ve suçlularla mücadelede daha etkin ve kararlı adımların atılması hedefleniyor.

Asayiş Şube Müdürü Lale Semalettinkaraibleroğlu, kentte huzur ve güven ortamının daha da güçlendirilmesi için ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirterek, "Kadın elinin değdiği her yerde olduğu gibi biz de görevimizi azim, kararlılık ve vicdanla yapacağız" dedi.

Vali Şefik Aygöl ise Asayiş Şube Müdürlüğü görevine bir kadın yöneticinin atanmasının yalnızca bir idari değişiklik olmadığını, aynı zamanda toplumda kadının gücünü ve kararlılığını yansıtan önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Kadın yöneticilerin her alanda olduğu gibi emniyet teşkilatında da azimleri, disiplini ve fedakarlıklarıyla ön plana çıktıklarını belirten Vali Aygöl, "Asayiş gibi zorlu ve sorumluluğu yüksek bir birimde bir kadın yöneticimizin görev alması, hem emniyet teşkilatımız hem de ilimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Kadınlarımızın yöneticilik pozisyonlarında daha fazla yer alması, devletimizin vizyonunun ve güvenlik hizmetlerinde fırsat eşitliğine verdiği önemin en güzel göstergesidir" diye konuştu. - TUNCELİ