Tunceli'de Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Mazgirt ilçesi Koyunuşağı-Güleç köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 63 ADL 276 plakalı Ford Tourneo hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçurumdan yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - TUNCELİ