Gülistan Doku soruşturmasında kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetleri sürüyor

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan arama çalışması, kentin çeşitli noktalarında titizlikle devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, Munzur Üniversitesi ve çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Altaş'ın ifade ettiği noktalarda ve daraltılmış baz verilerine göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Timlerinden oluşan ekipler tarafından yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin Rostar ve Dinar Deresi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek, şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı