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Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçası, bir kamyonetin ön camından içeri girerek, araç içinde bulunan sürücüyü ağır yaraladı. Bacakları ezilen sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücünün son anları ise kameralara yansıdı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Soylu'nun son anları ise kameralara yansıdı.

DAĞDAN DÜŞÜP KAMYONETE SAPLANDI

Dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35'inci kilometresinde dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

BACAKLARI EZİLEN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

SÜREKLİ KAYA PARÇASI DÜŞÜYOR

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada 'kaya gelebilir levhası da var.' Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Ovacık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Şerif Ali:

Ölümün nerede, ne zaman insanı yakalayacağı bilinmez. O yüzden bir birimizi kırmaya, incitmeye ne gerek var. İnan ki hayat kısa bir bakmışsınız bitmiş.

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