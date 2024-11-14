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Tunceli'de, atış eğitimi sırasında şehit olan polis için tören düzenlendi

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Tunceli'de, atış eğitimi sırasında şehit olan polis için tören düzenlendi Tunceli'de, atış eğitimi sırasında kazara ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için cenaze töreni düzenlendi.

Tunceli'de, atış eğitimi sırasında şehit olan polis için tören düzenlendi

TUNCELİ - Tunceli'de, atış eğitimi sırasında kazara ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis memurunun naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Tunceli'de, dün merkez Atatürk Mahallesi'ndeki atış eğitim alanında arkadaşının silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yiğit Can Yiğit için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, şehit polisin eşi İlknur Yiğit, abisi Mustafa Yiğit, yakınları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile şehit polisin mesai arkadaşları katıldı. Şehidin naaşının tören alanına getirilişi esnasında eşi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Dualar edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Şehit polis memuru Yiğit Can Yiğit son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

1995 Adana ili Ceyhan ilçesi doğumlu olan şehit Yiğit Can Yiğit, 2022 yılından bu yana Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Evli olan Yiğit'in çocuğu yoktu.

Tunceli'de, atış eğitimi sırasında şehit olan polis için tören düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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