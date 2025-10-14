Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal'ın dizi kırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Ailesi, bu durum üzerine suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturmada, hastanede görevli bir hemşirenin doktor talimatı olmadan başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği tespit edildi. Şüpheli ölüm üzerine otopsi istendi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu belirlendi. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

"MAKTUL, ASLI HEMŞİREYE TÜKÜRDÜ"

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., şu ifadeleri verdi:

"Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak, 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular."

DAVA 3 ARALIK'A ERTELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme ölümün enjeksiyondan kaynaklandığına dair raporun gelmesini beklemek üzere davayı 3 Aralık'a erteledi.

"SABAH EVİNE GETİRECEKTİK, BİZE TABUTUNU VERDİLER"

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden arayıp 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz." şeklinde konuştu.