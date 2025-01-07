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Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde, kızı Tuğçe Tayfur'un tartıştığı bir kişiye küfürler ettiği görüntüler gündem olmuştu. O kişinin, Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Ancak Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "O kişi ben değilim" dedi.

79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile bir kişinin kavgası gündem olmuştu.

Babasının tabutuna sarılan Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına boğulurken o sırada bir kişi Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki göstermişti. Tuğçe Tayfur'a "O buraya gelmeyecek" diye bağıran kişiye, küfür ederek karşılık veren Tayfur'u annesi Necla Nazır güçlükle sakinleştirmişti.

Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

O KİŞİ ŞİRİN GÖZALICI DEĞİLMİŞ

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir."

Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ARTIK GÜNDEMDEN DÜŞÜN AİLEVİ SORUNLARINIZI BAŞKA DÜNYADA TARTIŞIN GÜNDEMDEN DÜŞÜN ARTIK SİZİN SORUNLARINIZ KAFA ŞİŞİRMEYE BAŞLADI BİRİ GELİR BEN DEĞİŞİK MODELİM DER BİRİ GELİR BEN FARKLI KALIBIM DER İYİDE TOPLANIN BİR ARAYA MODELİSTLİK YAPIN

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bunu üç gün sonra neden söyledi ben değilim diye o değil de madem ki ayrıca sürekli bir polemik adam rahat uyusun mezarında artık cenaze bitti Ferdi Tayfur defnedildi ruhu rahatsız olur bu polemiklerden yas tutma zamanlarında sürekli bir haberi çıkıyor bir ay bari geçsin yas tutma zamanında sürekli bir laf bir paylaşım haberi geliyor bırakın adam mezarında huzurla uyusun zaten çok hastalık çekti yüz felci böbrek ameliyatı sinüz ameliyatı mezarında da bu konularla anılmaktan rahatsız oluyordur ruhen

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

artık ferdi dinlemem bir cent im bile kızı ve o damat denen kaba adama gitmesin, yeterince trilyonlara erişmiştir zaten

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