Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile bir kişinin kavgası gündem olmuştu.

Babasının tabutuna sarılan Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına boğulurken o sırada bir kişi Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki göstermişti. Tuğçe Tayfur'a "O buraya gelmeyecek" diye bağıran kişiye, küfür ederek karşılık veren Tayfur'u annesi Necla Nazır güçlükle sakinleştirmişti.

O KİŞİ ŞİRİN GÖZALICI DEĞİLMİŞ

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir."