Tuğçe Can'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Tuğçe Can'ın boğazını keserek öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Tuğçe Can'ın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Tuğçe Can'ın ailesinden zafer pozu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğçe Can'ı 13 yerinden bıçaklayan ve ardından boğazını keserek öldüren Onur Kaya, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta 12 Ocak günü gerçekleşen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi Onur Kaya tarafından bıçaklanarak ve ardından da boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onur Kaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın karar celsesi bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Onur Kaya Sincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, maktul Tuğçe Can'ın ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda yer aldı.

"Pişmanım"

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Onur Kaya, "Pişmanım, keşke bu olaylar yaşanmasaydı" dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Mahkeme heyeti, 25 yaşındaki Tuğçe Can'ı öldüren Onur Kaya hakkında, iyi hal ve tahrik indirimi kullanmadan 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Şantaj' suçundan 1 yıl hapis cezası ile 5 gün adli para cezasına hükmetti.

"Onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor"

Mahkemenin ardından adliye önünde açıklama yapan Tuğçe Can'ın annesi Emine Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da, onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor. Çok sevindim. Emeği geçen herkese, avukatlarıma, özellikle de sizlere bizi hiç yalnız bırakmadınız. Yani bilmiyorum, evladını kaybeden bir anne ne kadar konuşabilir, orasını da bilmiyorum ama içimde birazda olsa bir rahatlama oldu. En azından kızımın yanına gittiğimde, "Annecim bu davanın peşini bırakmadım, sen burada rahat uyu" diyebileceğim. Buradan sonra artık o çeksin cezasını" dedi.

"Hak ettiği cezayı aldı"

Baba Bekir Can ise, "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Tüm avukatlarımıza, siz basın mensuplarına çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Davanın peşini bırakmadınız. O da hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu"

İkiz kardeşi Tuğçe Can'ı kaybeden Tuğba Can ise mahkeme çıkışında şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz ceza buydu. İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikimizi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk, ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Annemin de dediği gibi belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu"

Dava sürecinde Can ilesini temsil eden avukatlar Çelik Erimez ile Ata Şahin, mahkeme heyetinin doğru karar verdiğini belirtti. Can ailesi, kararın ardından buruk bir sevinçle gözyaşlarına boğulurken, ailenin avukatları sevince ortak oldu.