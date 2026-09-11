Tuğba Yavaş’ın davasında yeni gelişme: Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş'ın 5. kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili 7'nci duruşma görüldü. Duruşmada yerinde keşif yapılmasına ve dava dosyasını görevsizlik kararıyla Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından deliller toplanarak, soruşturma başlatıldı. Ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine de başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme, sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ve davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Davanın 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmasında Tuğba Yavaş'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma tarafların avukatları ve Tuğba Yavaş'ın yakınlarının dinlenilmesiyle başladı. Ardından hakim, sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına, yerinde keşif yapılmasına ve dava dosyasını görevsizlik kararıyla eşe karşı kasten öldürme suçundan yargılama yapılması için Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Barosu Avukatı Türkan Kara verilen karar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Çok kritik bir noktada adeta karar aşamasında verilen bu karar ne kadar doğru bir yolda mücadele verdiğimizi ve hukuka olan inancımızı pekiştirmiştir. Yüksekten düşmeye bağlı her kadın ölümü şüphelidir ve etkin şekilde soruşturulduğunda genellikle altından cinayet suçu çıkmaktadır. Ben kadınların balkondan yüksekten düştüğüne asla somut deliller olmadan inanan bir hukukçu değilim. Burada iki yıla yakın süredir verdiğimiz mücadele maddi gerçeğin ortaya çıkması içindir. Bu karar bu yolda verilen son derece yerinde ve hukuka uygun bir karardır. Tuğba Yavaş'ın adaleti hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın ıspatlanana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı