Tüfekle ateş açılan eczane, 4 ay önce benzin dökülerek ateşe verildi - Haberler

Esentepe Mahallesi'nde bulunan eczaneye cuma günü, ilaç almak için içeride bekleyen müşterilerin bulunduğu sırada plakası ve kimliği saptanmayan yüzü maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

ECZANEDEKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Saldırıda eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan 5 kişi ise yara almadan kurtuldu. Eczanede korku dolu anların yaşanmasına neden olay saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde koltukta oturup ilaç alma sırasını bekleyen müşterilerin ateş açılmasıyla kendilerini yere atmaları yer aldı.

4 AY ÖNCE DE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERİLMİŞ

5 kişinin ölümden döndüğü olayın ardından aynı eczanenin yaklaşık 4 ay önce benzin dökülerek yakılmak istendiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece vakti eczanenin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişinin benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü. Eczaneye yönelik her iki saldırının ardından polis ekipleri, ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.