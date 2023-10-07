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TSK, Karaçok Dağı'ndaki PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti

TSK, Karaçok Dağı'ndaki PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haseke'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'nda PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti.