Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haseke'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'nda PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti.

TSK, Karaçok Dağı'ndaki PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haseke'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'nda PKK'nın sözde karargahını yerle bir etti.

Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak bölücü terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik hava ve kara harekatı operasyonlarına devam ediyor.

Karaçok Dağı, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde, Irak sınırına yakın bir bölgede bulunuyor.

Türk savaş uçakları, bu bölgeye düzenlediği hava harekatında PKK'nın sözde karargahını yerle bir ederek kullanılmaz hale getirdi. - DİYARBAKIR