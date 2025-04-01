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TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
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TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK'ya geri dönmek için hukuki süreç başlatmış oldu.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde Subay Andı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, haklarını geri kazanmak için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

5 TEĞMEN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Böylece daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK'ya geri dönmek için hukuki süreç başlatmış oldu.

İHRAÇ KARARININ İPTAL İSTENDİ

Tele1'in haberine göre, Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Ankara İdare Mahkemesi'ne sundukları dilekçede Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinde, teğmenlerin yaptıkları eylemin bir disiplinsizlik olmadığı vurgulanarak, ihraç kararının iptali istendi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'ndaki 30 Ağustos 2024 resmi mezuniyet töreni sonrası, teğmenlerin kılıç çatarak Subay Andı'nı okuması ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Aynı zamanda, mezuniyet töreninde görev yapan alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da inceleme başlatılmıştı. Disiplin soruşturması sonucunda beş teğmen ve üç disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararı verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

Bir şey yasak ise yasaktır arkadaş, zorlamayacasin, baş kaldırır gibi yaparsan sonucuna katlanirsin, donemesinler istemeyrukkk

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme132
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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Neyin yasak oldugunu bir Padisahmi belirleyecek ? Yoksa halkmi? Halk o Padisahi tahttan indirmeyide bilir.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme170
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Haber YorumlarıCelal Koca:

Asil hatayı geri alırsa hata yapılmış olur. Emre itaatsizlite israr suçu basit bir suç degildir. Yarın bunlar bizi sırtımızdan vurur. Atatürk askeriyiz demeleri başına buyrukluğun maskesidir. Bu benim şahsi düşüncemdir.

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme71
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Haber Yorumları8k7zkh5zq7:

bunlar hainlik için eğitim almışlar atatürk maskesinin arkasına saklanıyorlar.

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme70
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Haber Yorumlarısuat tufekci:

seçime normal süre zaten 3 yıl kaldı erken seçim olursa 2 yıl sonra zaten iktidarda büyük bir ihtimalle a k p olmayacak yıllardan beri özlemle iktidarı bekleyen c h p olacak o zaman zaten sizler geri alınacaksınız şimdiden bu geri alınması mahkemesine davayı boşuna açmışlar birde sonuç değişmez

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıMGk:

Ordu Chp militanlarından temizlenmeli partilerin değil halkın ordusu kurulmalıdır

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Haber Yorumlarıerhan gülem:

Asker dediğin devletine baglı olur vatanına baglı olur noldu şimdi okudunuz da vatana hizmetmi ettin. Sen mesaj veriyorsun bunu vatandaşta görüyor. Öyle olmasa halk arkanızda dururdu destek görürdünüz durmadı çünkü bıktık bu işlerden asker yerini bilecek görevini bilecek.asker vatanı koruyacak gerekiyorsa ölecek msj vermicek. Bıktık bu işlerden sen 20 yıl sonra darbe de yaparsın bize onun msjını veriyorsun biz askerini seven milletiz. Siyaset yapan asker istemiyorum

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıTuran KURT:

TEĞMENLER ASİL TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDEDİR DEVŞİRMELER TÜRK DÜŞMANLARI DEVİNMESİN KAHRAMAN TEĞMENKERİN TÜM HAKLARI İADAE EDİKECEKTİR

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

yaa işte böyle olur haddinizi bileceksiniz doldurusa gelmeyeceksiniz

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Haber YorumlarıMusty:

donates satin hadi

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