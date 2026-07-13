İtalya'da denize düşen sürücüye askeri akademiden yardım eli

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinde aracıyla denize düşen sürücü, olay yerinde bulunan askeri akademi personeli ve öğrencilerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İtalya'da pazar günü meydana gelen kazada muhtemel bir facianın önüne geçildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde 41 yaşında bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobili ile İtalya'nın Birliği Meydanı'ndaki iskeleden denize düştü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Modena Askeri Akademisi mensuplarının resmi ziyaret kapsamında Trieste'de bulunduğu sırada yaşanan kazada, akademi personeli ve öğrencilerden oluşan grup hızlı şekilde harekete geçti. Otobüsten indikten kısa süre sonra kazayı fark eden grup, denize atlayarak araca ulaştı. Su almakta olan aracı birlikte tutan grup, sürücüyü araçtan çıkarmayı başararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bir personel yaralandı

Araçtan kurtarılan 41 yaşındaki sürücünün ağır yaralanmadığı belirlenirken, kurtarma çalışmaları sırasında yaralanan bir personel tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, otomobili kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve 7 metre derinlikte tespit etti. Dalgıçların araçta başka kimsenin bulunmadığını kontrol etmesinin ardından otomobil, özel balonlarla su yüzeyine çıkarıldı ve vinç yardımıyla denizden alındı.

"Cesaretleri, tüm savunma teşkilatını gururlandırdı"

İtalya Savunma Bakanı Guideo Crosetto olayın ardından bir mesaj yayınlayarak, "Cesaretleri, eğitimleri ve görev bilinçleri, tüm savunma teşkilatını gururlandırdı. Hiç düşünmeden harekete geçerek kendi hayatlarını, başka bir insanın hayatını kurtarmak için ortaya koydular. İşte asker olmanın anlamı budur; görevleri gerektirmese bile ülkeye hizmet etmek ve insan hayatını korumak. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye yazdı.

"Bu gençlere teşekkürlerimizi sunuyor, tüm ülkenin gurur duyduğunu ifade ediyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise bugün yaptığı açıklamada, "Trieste'de, Modena Askeri Akademisi öğrencilerinden bazıları, aracıyla denize düşen bir kişiyi kurtarmak için cesaret ve hızlı müdahaleyle harekete geçti. Tereddüt etmeden hareket eden öğrenciler, bir başkasının hayatını ön planda tuttu. Bu davranış, hizmet anlayışı, sorumluluk bilinci ve görev duygusunun en iyi örneklerinden biri oldu. Bu gençlere teşekkürlerimizi sunuyor, tüm ülkenin gurur duyduğunu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kurtarma operasyonu, çevrede bulunan turistler tarafından kaydedildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı