Tren istasyonu'nda kadın polis memuruna saldırı

Birmingham New Street Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, bir kadın yolcu iki polis memuruna saldırdı. Kadın polis memuru hastanelik olurken, şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki tren istasyonunda dün yaşanan olayda, başka bir vakaya müdahale için trene binen polis ekipleri, bir aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbara müdahale eden ekiplerden kadın polis memuru, şüpheli kadının saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanan polis memuru, vagonun köşesine çekilerek uzun süre ağladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüpheli kadının önce polislere hakaret ettiği, ardından kadın memura saldırdığı görülüyor. Olayın büyümesi üzerine şüpheli, trenin dışına çıkarılarak yere yatırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kadın yerde de polislere tekme atmaya devam etti.

İngiliz Ulaştırma Polisi'nden yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan memurumuz hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın, bir adet aile içi şiddet ve iki adet polis memuruna saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı" denildi.

Polis teşkilatı ayrıca sosyal medya hesabından, "Demiryollarında hiçbir şiddet olayına tolerans göstermiyoruz. Özellikle görevini yapan polis memurlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

İstasyonda yaşanan olay, güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.