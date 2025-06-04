Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
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Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
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Edirne'de TikTok üzerinden canlı yayın açan trans birey takipçilerinin "Yapma" çağrılarına rağmen 13'ncü kattan atlayarak intihar etti. Canlı yayında son sözlerini sarf eden gencin, "Bize yaşama hakkı vermiyorlar. Ailem başta kabul etmiyor. Her şey itibar" dediği duyuldu.

Edirne'de TikTok üzerinden canlı yayın açan trans birey, takipçilerinin tüm engelleme çabalarına rağmen 13'üncü kattan atlayarak intihar etti. O anlar yayını izleyenler tarafından büyük bir şokla karşılandı.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayın sırasında son sözlerini sarf eden gencin, "Anneme söyleyin", "Annemi bağla", "Ekran kaydı paylaş. Bütün trans sitelerine at. Bize yaşama hakkı vermiyorlar. Ailem başta kabul etmiyor. Her şey itibar", "Haydi bay bay" dediği duyuldu.

"YUSUF GİTTİN Mİ?"

Kullanıcının canlı yayın esnasında hoparlörden telefonda konuştuğu kişi ise, "Allah Muhammed aşkına gel. Seni ne kadar sevdiğimi göstereceğim", "Yusuf neredesin. Yusuf gittin mi?" sözleriyle feryat etti. Yayını izleyen takipçilerinin yorumlarda "Kayra" ismiyle seslendiği LGBT+ bireyin gerçek adının "Yusuf" olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

bu işi meşrulaştıramazsınız. ölseniz de olmaz. evet size yaşama hakkı tanınmamalı. bu doğuştan olan bişey değil. hormonal bir sıkıntı varsa git tedavi ol. cinsiyet değiştirmek nedir. yazık ya memleketi ne hale getirmeye çalışıyorsunuz.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Özellikle bunları dışlayanlar her türlü fırıldaği yapar halbuki bu bir hastalık

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Haber YorumlarıJon snow:

Yazık keşke tedavi olsaydın be kardeşim ,bu bir hastalık ya hem dünyanı hem ahiretini yaktın .Allah seni affetsin inş

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Çok yazık olmuş bırakın şu insanları hakir görmeyi dışlamayı her şey allahtan diyosunuz ya oradan bakın konulara maalesef bu ortadoğu toplumlarında bıunların yaşamı çok zor lan size ne kime ne herk insan nkendinden sorumludur al öldü gitti yaşadığı acıyı çileyi biraz anlamışınızdır parmağınızı kesin bakalım bilerek isteyerek kesemezssiniz ama hayat sıfır noktasına geldi 2 kadını aynı evde yaşatıp karma çocuklarla yaşatırken namus olmuyo birisi kendi tercihini bu yönde kullanınca mı namussuzluk

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yusufçuk uçtu Torrpağı Gübresi Bol olsun Darısı Diğer Toposlarin Başına

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