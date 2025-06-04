Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Edirne'de TikTok üzerinden canlı yayın açan trans birey, takipçilerinin tüm engelleme çabalarına rağmen 13'üncü kattan atlayarak intihar etti. O anlar yayını izleyenler tarafından büyük bir şokla karşılandı.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayın sırasında son sözlerini sarf eden gencin, "Anneme söyleyin", "Annemi bağla", "Ekran kaydı paylaş. Bütün trans sitelerine at. Bize yaşama hakkı vermiyorlar. Ailem başta kabul etmiyor. Her şey itibar", "Haydi bay bay" dediği duyuldu.

"YUSUF GİTTİN Mİ?"

Kullanıcının canlı yayın esnasında hoparlörden telefonda konuştuğu kişi ise, "Allah Muhammed aşkına gel. Seni ne kadar sevdiğimi göstereceğim", "Yusuf neredesin. Yusuf gittin mi?" sözleriyle feryat etti. Yayını izleyen takipçilerinin yorumlarda "Kayra" ismiyle seslendiği LGBT+ bireyin gerçek adının "Yusuf" olduğu öğrenildi.