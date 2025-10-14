Haberler

Güvenlik kurtardı! Bir anlık dalgınlık az daha ölüme neden oluyordu
Kayseri'de kulaklık nedeniyle tramvayın geldiğini fark etmeyen bir kadın, güvenlik görevlisinin refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.

Kayseri'de tramvay durağında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Karşıya geçmek isteyen bir yolcu, yaklaşmakta olan tramvayı fark etmedi. Durumu son anda fark eden güvenlik görevlisi, refleksle yolcuyu çekerek olası bir faciayı önledi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI

Olay, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, tramvayı fark etmeyip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.

KULAKLIK YÜZÜNDEN ÇEVRE SESLERİ FARK ETMEDİ

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş., "Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
