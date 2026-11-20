Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Fatih'te tramvayda bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çalan şüpheli, Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım günü Fatih ilçesi Aksaray Tramvay Durağında, tramvay içerisinde seyahat eden R.Y.İ. isimli şahsın çantasından 30 bin ABD dolarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, şüphelinin kimliği ve bulunduğu yer tespit edildi. İ.Ö. isimli şahıs dün Bayrampaşa'da belirlenen noktada gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tramvayda yankesicilik kamerada

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay içerisinde gri tişörtlü Iraklı mağdur R.Y.İ.'nin, 2'si kadın 3 şüpheliye tramvay içinde bir anlık dalgınla çantadaki parasını kaptırdığı, sonraki görüntülerde ise erkek şüpheli İ.Ö.'nün yanındaki iki kadın şüpheliyle sokakta yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle ele geçirdiği dolarları saydığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı