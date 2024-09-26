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Traktörle Geri Manevra Yapan Baba, Oğlunu Ezerek Öldürdü

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde baba Fatih Y., traktörle geri manevra yaparken 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'yi ezdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Traktörle geri manevra yapan baba oğlunu ezdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörle Geri Manevra Yapan Baba, Oğlunu Ezerek Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa

Şanlıurfa 3-sayfa Birecik Çocuk Fatih Yaşam Tarım Kaza Baba

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