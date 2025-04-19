Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalandı.

Kullandığı traktörden düşen arkadaşının ölümüne neden olan sürücü yakalandı

KONYA - Konya'da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan sürücünün kazada ölen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin arkadaşı 16 yaşındaki Y.H.B. olduğunu belirledi. Yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü Y.H.B., Saraçoğlu Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.H.B.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.