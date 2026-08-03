Kozan'da traktör kazasında muhtar hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aköz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 1 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünden tarlasına gitmek üzere 01 ALB 509 plakalı traktörüyle yola çıkan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, geri manevra yaptığı sırada Kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu kullandığı traktörün altında kaldı. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aköz'ün duran kalbi, yaklaşık 1 saat süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aköz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Aköz için bugün Eskimantaş Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Aköz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı